Смерть одного из создателей мультсериала «Ну, погоди!», Александра Курляндского, тронула режиссера мультипликационных фильмов Владимира Тарасова. В беседе с «360» он напомнил, что работал вместе с покойным над историей Волка и Зайца.

Тарасов уточнил, что с Курляндским сделал две серии многосерийного мультфильма. С режиссером он находился в тесных отношениях.

«Человек, который был мне очень близок. Делали с ним две серии „Ну, погоди!“. Светлый человек. Жаль, что уходят наши великие сценаристы. Сценаристы, которые создали „Союзмультфильм“ — академию нашей анимации и мультипликации. Его будет очень не хватать. Очень жаль», — сказал режиссер.

Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Причины его смерти не раскрываются. На счету режиссера десятки работ, в том числе «Возвращение блудного попугая» и «Сезон охоты», а также мультфильм «Баба-яга против!» и другие. За основу некоторых серий «Ералаша» легли сюжеты писателя. Среди взрослых работ автора «Тайны кремлевских подземелий» и «Тринадцатая ножка Буша».