Производитель раскрыл эффективность «Спутника V» у людей старше 60 лет

«Минздрав РФ одобрил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе», — рассказал производитель препарата.

26 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что ведомство одобрило применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет. Вакцину признали безопасной и эффективной, пишет Ura.ru.

Масштабная вакцинация от коронавируса уже началась в России. Вакцины развезли по всем регионам страны. Пока прививки делают врачам и учителям. Скоро получить бесплатный препарат сможет любой желающий. В течение января следующего года в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз «Спутника V». Производство препарата идет с опережением плана.

На новогодних каникулах вакцинацию не будут приостанавливать.