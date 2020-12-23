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    23 декабря 2020, 10:51

    Telegram начнут монетизировать с 2021 года

    Дарья Бунякова, Юлия Булыгина

    Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал монетизацию мессенджера. Он пообещал, что это будет делаться ненавязчиво. Такое решение даст средства на развитие популярного приложения.
    Telegram начнут монетизировать с 2021 года

    «На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам», — написал Дуров в Telegram.

    Он пояснил, что при таком значительном росте компании у нее появляется только два пути: зарабатывать деньги на свои затраты или продаться более крупному игроку. По словам Дурова, мессенджер не собираются никому продавать, так как миру необходим независимый проект с высоким качеством сервиса, где уважают права пользователей.

    «Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации. <…> Чтобы выполнить пункты, <…> со следующего года Telegram начнет монетизироваться», — заявил основатель мессенджера.

    Дуров отметил, что монетизация будет происходить ненавязчиво, поэтому многие пользователи этого даже не заметят. Все текущие сервисы и дальше будут бесплатными. Заплатить придется бизнес-командам, которым предложат новые функции. При этом все личные и групповые чаты останутся свободными от рекламы.

    «Таким мы видим путь Telegram. Благодаря ему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий», — подчеркнул Дуров.

    Основатель Telegram заключил, что монетизация позволит мессенджеру остаться независимым и сохранить ценности.