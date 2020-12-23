Telegram начнут монетизировать с 2021 года

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал монетизацию мессенджера. Он пообещал, что это будет делаться ненавязчиво. Такое решение даст средства на развитие популярного приложения.

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам», — написал Дуров в Telegram.

Он пояснил, что при таком значительном росте компании у нее появляется только два пути: зарабатывать деньги на свои затраты или продаться более крупному игроку. По словам Дурова, мессенджер не собираются никому продавать, так как миру необходим независимый проект с высоким качеством сервиса, где уважают права пользователей.

«Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации. <…> Чтобы выполнить пункты, <…> со следующего года Telegram начнет монетизироваться», — заявил основатель мессенджера.

Дуров отметил, что монетизация будет происходить ненавязчиво, поэтому многие пользователи этого даже не заметят. Все текущие сервисы и дальше будут бесплатными. Заплатить придется бизнес-командам, которым предложат новые функции. При этом все личные и групповые чаты останутся свободными от рекламы.

«Таким мы видим путь Telegram. Благодаря ему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий», — подчеркнул Дуров.

Основатель Telegram заключил, что монетизация позволит мессенджеру остаться независимым и сохранить ценности.