США ввели торговые санкции против 45 предприятий и организаций России

Попадание в список означает, что организации не смогут покупать товары и технологии США. В Минторге США отметили, что это только первый список организаций и не исключили, что в конечном итоге его расширят.

В список российских компаний вошли Объединенная авиастроительная корпорация, «Иркут», «Оборонпром», Ростех, «Вертолеты России», «Сухой», «Туполев», «Ависма», Министерство обороны России, Служба внешней разведки, специальный летный отряд «Россия», который перевозит президента и другие компании и организации.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласен с предпринимателем Олегом Дерипаской, который назвал американские санкции частью настоящей гибридной войны. Бизнесмен отметил, что все попытки США ввести ограничения нарушают закон, так как подобные шаги должен принимать Совет безопасности ООН.

Песков заявил, что рестрикции со стороны США уже нельзя называть просто санкциями, потому что они действительно стали частью гибридной войны, которую Вашингтон ведет против разных стран.