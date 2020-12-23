Месси признался, что ошарашен новым рекордом и превосходством над Пеле

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси написал в Instagram о своих эмоциях после того, как побил рекорд Пеле по числу забитых голов за одну команду. По словам аргентинца, он не ожидал этого и поблагодарил фанатов и близких за поддержку.

«Когда я начал играть в футбол, никогда не думал, что побью рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне все эти годы, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю!»

«Барселона» 22 декабря сыграла с «Вальядолидом» в рамках 15-го тура чемпионата страны. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу первого клуба. Первый гол на 21-й минуте забил Клеман Лангле, на 35-й мяч в ворота соперников послал Мартин Брейтуэйт, а на 65-й минуте победу закрепил и Лионель Месси. Для него этот гол стал 644-м в составе «Барселоны».

Таким образом спортсмен вошел в историю мирового футбола, как лучший бомбардир, который забил самое большое число голов за один клуб. Он обошел легендарного бразильца Пеле, который до этого считался рекордсменом. Пеле за свою карьеру забил 643 мяча в составе команды «Сантос». Когда Месси догнал бразильца по количеству голов, последний поздравил аргентинца с этим.