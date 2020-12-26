«Британский» штамм коронавируса проник в Японию

В Японии обнаружили «британский» штамм коронавируса. Это первая неевропейская страна, где нашли нового возбудителя. Об этом рассказал глава японского минздрава Норихиса Тамура.

«Британский» штамм был выявлен в общей сложности у пяти человек в Японии, заявил глава Минздрава страны, пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеканал NHK.

Все зараженные, как заметил Тамура, прилетели из Великобритании 21 декабря. Трое граждан вернулись в Осаку, а еще два человека — в Токио.

Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в декабре. Новый возбудитель оказался более заразный, чем его родственные версии. Из-за этого ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией. Росавиация сообщила о приостановке регулярных и чартерных рейсов с Великобританией с 22 по 29 декабря.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе пришли к выводу, что «британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах. По мнению ученых, сохранение ограничений, которые были введены в Великобритании не помогут избежать такого сценария.