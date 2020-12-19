Месси повторил рекорд Пеле и забил 643-й мяч. Видео

В первом матче чемпионата Испании по футболу против «Валенсии» Лионель Месси ударом головой в конце первого тайма забил гол в ворота противника, повторив рекорд Пеле. Этот мяч стал 643-м в играх за один клуб. Пеле в составе бразильского «Сантоса» забил столько же.

По данным ТАСС, «Валенсия» сыграла вничью со счетом 2:2. Для Месси эта игра была 747-й по счету. В составе команды на 89 минут выходил россиянин Денис Чернышев.

Команда Месси не может победить уже пять матчей чемпионата Испании. Она провела четыре ничьи и потерпела одно поражение. «Валенсия» находится на 14 строчке турнирной таблицы. Следующие игры состоятся 22 декабря. «Валенсия» встретится на выезде с «Вальядолидом» и примет у себя «Севилью».

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