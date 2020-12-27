Москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку от ковида с 28 декабря

Москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса начиная с 28 декабря. О старте вакцинации сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — написал глава города в своем блоге.

Мэр напомнил, что Минздрав разрешил прививать от коронавируса вакциной «Спутник V» пожилых людей. Собянин подчеркнул, что жители старше 60 лет относятся к самой большой группе риска, так как тяжелее всех остальных переносят болезнь.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министерство одобрило применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет. По его словам, безопасность и эффективность препарата для пожилых людей уже подтверждены. Производитель вакцины заверил, что эффективность защиты людей старше 60 лет от ковида составляет 90%.

Сейчас в России продолжается масштабная вакцинация населения от коронавируса. Пока прививают людей из групп риска, но скоро сделать прививку сможет любой желающий.