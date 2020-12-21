Новый мировой изгой. Как мутация коронавируса закрыла Британию от мира

В Великобритании и за ее пределами распространился новый штамм коронавируса. Он передается быстрее, чем другие его версии. Эксперт рассказал «360», что в мутации виноваты запоздалые действия властей. А распространение этого штамма может привести к враждебному отношению к Англии.

Новый штамм коронавируса побудил правительство Великобритании ввести более радикальные меры изоляции в Лондоне и на юго-востоке страны. Ограничения также ужесточили и на время праздников.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что новый штамм вызвал 60% инфекций в Лондоне. А за последнюю неделю их число возросло вдвое. В воскресенье страна побила свой рекорд по ежедневному приросту зараженных — 35 928 новых случаев, сообщает CNN.

Ограничение поездок

За пределами Великобритании случаи заражения новым штаммом зафиксировали в Дании — 12 человек и по одному пациенту в Австралии, Нидерландах и Италии.

В субботу премьер-министр Борис Джонсон заявил, что этот вариант вируса распространяется легче и может быть на 70% более передаваемым, чем предыдущие его версии. Поэтому другие страны поспешили закрыть границы с Великобританией.

Авиасообщение уже прекратили Нидерланды, Латвия, Германия, Эстония, Литва, Румыния, Болгария, Чехия, Израиль, Турция, Швейцария и Кувейт. Саудовская Аравия также ограничила любые виды связи. Ирландия и Франция прекратили передвижение на 48 часов, а Бельгия — на 24 часа. Ожидались также объявления со стороны Италии и Австрии.

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

По словам британского политолога Александра Меркуриса, эта ситуация плохо скажется на стране. Многие люди уже начинают винить правительство в распространении вируса. Для самих англичан это все очень унизительно, потому что они не привыкли к такого рода критике.

«Все это происходит на фоне переговоров по Brexit, которые должны подойти к концу на этой неделе. Происходящее делает европейцев очень враждебными к Великобритании», — подметил он.

Жители других стран называют британское правительство некомпетентным и глупым. Многие злятся и недоумевают, поэтому Великобритания вполне может столкнуться с тем же шквалом критики и негатива, что и Китай, когда там только обнаружили коронавирус.

Что известно о новом штамме?

Как сообщает CNBC, новый штамм коронавируса зафиксировали еще в сентябре. И лишь на прошлой неделе появилось достаточно доказательств того, что у данного вируса более высокая передаваемость, чем у других циркулирующих коронавирусов.

Вирусы часто мутируют, но этот штамм содержит в себе нетипично большое число изменений. У него их 23. Все они влияют на то, как вирус связывается с клетками и проникает в них.

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки и медицины Джеймс Галлахер написал, что ученых в этом штамме насторожило сразу три момента. Первое — он быстро вытесняет другие штаммы коронавируса. Второе — мутации возникают в очень важных частях вируса. Третье — некоторые тесты уже показали, что этот штамм быстрее проникает в клетки. Следовательно, скорость распространения вируса увеличится.

Впервые штамм обнаружили в сентябре, а уже в ноябре 25% от всех зараженных в Лондоне имели именно данный тип вируса. К декабрю их стало более 60% от общего числа.

Впрочем, вероятность того, что новые штаммы будут устойчивы к существующим вакцинам, мала. Об этом заявил главный научный советник правительства США по распространению вакцины Монсеф Слауи.

Причина мутации

Вирусы регулярно мутируют и меняются. В том, что появился новый штамм, нет ничего удивительного. Например, тот коронавирус, который сейчас находят у разных людей, неидентичен тому, что впервые обнаружили в Ухане. Как писал Галлахер, в феврале в Европе нашли мутировавший штамм D614G. Именно он занял доминирующую позицию во всем мире. А летом по всей Европе распространился штамм A222V.

Чем дольше распространяется вирус, тем больше возможностей для его изменения. Зачастую эти изменения не влияют на скорость распространения вируса или тяжесть симптомов.

C данным штаммом вышла иная история, потому что он претерпел слишком много мутаций. Галлахер объясняет это тем, что он, скорее всего, был у человека с ослабленной иммунной системой. Побороть этот вирус пациент не смог, а его тело стало благоприятным местом для мутации.

По словам Александра Меркуриса, такой мутации в любом случае можно было избежать. Вирус мутирует тогда, когда его много, когда он быстро распространяется и буквально находится повсюду. А если его количество лимитировано, то мутация происходит не так быстро.

Новый штамм — это прямой продукт провальной тактики правительства в наложении быстрого локдауна Александр Меркурис британский политолог.

Если бы власти сразу приняли жесткие меры и поставили ограничения, то этого бы не произошло, уверен собеседник. Однако все довели до того, что число зараженных в стране гораздо больше, чем в остальной части Европы. Теперь же в Великобритании происходит полная катастрофа.

Второй фактор, повлиявший на такое число зараженных, — это сами люди. Как объясняет Меркурис, поначалу все не просто следовали ограничениям, но и верили в них. Весной люди выходили на улицу каждую неделю и хлопали в честь работников национальной системы здравоохранения. Все пошло по наклонной, когда в мае один из главных госсоветников нарушил правила локдауна. После этого вера в эти меры упала.

«Люди сказали, что если само правительство не обращает внимания на правила, то почему мы должны? Некоторые не просто нарушали локдаун, а даже рейвы устраивали на улицах», — заявил собеседник.

По мнению Меркуриса, надо еще учитывать и культурный фон страны. Британцы живут в либертарианском обществе, они привыкли делать что хотят, поэтому указки сидеть дома вызывали в них негодование.

В итоге вирус мутировал по двум причинам: правительство вовремя не ввело локдаун, а люди не особо стремились соблюдать меры безопасности.

В результате пандемии в Великобритании погибли более 67 тысяч человек. В целом в Европе зарегистрировано около 499 тысяч смертей от коронавируса.