Историка-расчленителя Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима

Суд в Санкт-Петербурге признал историка Олега Соколова виновным в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. За преступление мужчину приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Соколова признали виновным в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

«Путем частичного сложения наказаний назначить 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья Юлия Максименко.

Заседание по делу Соколова проходило днем 25 декабря. Перед началом слушания в здании собралось большое количество представителей прессы.

Ранее обвинение просило для Олега Соколова наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. При этом защита призывала суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить наказание не более восьми лет. Среди аргументов приводилось раскаяние Соколова и наличие детей с хроническими заболеваниями.

По версии обвинения, 8 ноября 2019 года историк, во время конфликта на почве ревности, выстрелил в голову Ещенко из обреза. Затем он попытался задушить девушку, но она все еще подавала признаки жизни. После этого Соколов еще три раза выстрелил в свою жертву, которая скончалась. Мужчина оставил труп в квартире до вечера, расчленил с помощью пилы, кухонных ножей и топора, а затем выбросил части тела в Мойку.