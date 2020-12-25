Реакция историка-расчленителя Соколова на приговор попала на видео

Суд в Санкт-Петербурге приговорил Олега Соколова к 12,5 года колонии строгого режима. Такой срок он получил за убийство аспирантки и нелегальное хранение оружия. Решение по своему делу историк выслушал довольно спокойно.

На видео из зала суда можно увидеть, что все время зачитывания приговора судьей Соколов стоял молча, держа руки на уровне живота. На заседании историк был в костюме, маске и перчатках.

«Путем частичного сложения наказаний назначить 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья Юлия Максименко.

Заседание по делу Соколова проходило в Санкт-Петербурге днем 25 декабря. Обвинение просило для Олега Соколова наказания в виде 15 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на сроке не более восьми лет. Сам Соколов свою вину признал и раскаялся.

Аспирантка Анастасия Ещенко умерла 8 ноября 2019 года. Во время ссоры на почве ревности Соколов застрелил ее из обреза. После этого он расчленил труп и попытался утопить останки в Мойке. В итоге мужчина сам упал в реку, где его нашли правоохранители.