Как Telegram будет зарабатывать? Функции и услуги, которые могут стать платными

С 2021 года некоторые функции Telegram станут платными. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это необходимостью оплачивать расходы, которые выросли вместе с числом пользователей. При этом обычных людей нововведение не коснется. Раскошелиться придется бизнес-командам за определенные сервисы и тем, кто захочет купить необычные стикеры.

Дуров анонсировал монетизацию Telegram 23 декабря. Он сообщил, что количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам. В связи с этим стали появляться вопросы, кто будет покрывать увеличившиеся расходы. Проекты подобного масштаба требуют вложения сотен миллионов долларов каждый год.

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — пояснил Дуров.

Он отметил, что никто не собирается продавать компанию, уважающую права пользователей. Мессенджер хочет предоставлять сервис высокого качества и быть независимым проектом, необходимым миру. По словам Дурова, это все невозможно в составе большой корпорации. Telegram планирует еще долго существовать и предлагать гораздо больше возможностей, чем сейчас. Для этого с 2021 года вводится монетизация.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно Павел Дуров основатель Telegram.

За что придется платить

Когда речь заходит о деньгах, первым делом вспоминается реклама. В групповых и личных чатах ее вводить не будут, но в мессенджере появится собственная рекламная платформа. Она заработает для каналов, сделанных по принципу вещания «один ко многим».

«Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — рассказал Дуров.

Еще в Telegram введут платные стикеры с расширенными возможностями. При этом бесплатные версии останутся. Доход будет получать не только компания, но и художники.

«Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса», — отметил основатель мессенджера.

Больше Дуров подробностей не привел и оставил открытым вопрос о новых функциях для бизнеса.

Бывший технический директор «ВКонтакте» и экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг в разговоре с «360» объяснил, что компании, которые сейчас используют Telegram в работе, смогут продолжить делать это бесплатно.

«Следовательно, им надо предложить что-то новое, за что они захотят платить. Вероятно, в поисках идей Дуров будет смотреть на существующие инструменты вроде Slack и Zoom. Например, такими функциями могли бы стать разделение чатов на рабочие и личные, больший контроль над рабочими чатами со стороны работодателя, видеоконференции», — предположил Розенберг.

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Компания может начать продавать статистику, предположил член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков.

«Всем каналам интересна статистика. Можно продавать более глубинную статистику за дополнительные деньги и какие-то другие технологические решения, которые помогали бы каналам более качественно понимать своих пользователей, их потребности, чтобы доставлять им более релевантный контент», — рассказал он «360».

Для бизнес-сообществ могут появиться платежные системы внутри Telegram. Эту функцию уже давно ждут предприниматели, а компания сможет брать комиссию.

«При платеже от вас как физлица кому-то это будет стоить абсолютные копейки. Вы как пользователь не заметите этих платежей. Но за счет количества получится очень хорошая сумма. Я думаю, что здесь идет конкуренция с классическими платежными шлюзами. Чтобы это было интересно и хорошо реализовалось, это должно стоить дешевле», — пояснил Поярков.

Спрос и окупаемость

Сам Дуров не анонсировал платежную систему. Но ее появление будет сопровождаться спросом и прибылью, уверен член экспертного совета Госдумы.

«Спрос на это будет колоссальный. Telegram как платежное средство сразу даст очень большие объемы денег руководителям, потому что это удобно. Это сделает его на шаг ближе к китайскому аналогу WeChat. Я думаю, что Telegram будет двигаться именно в этом направлении», — сказал Поярков.

Похожей точки зрения о спросе придерживается и эксперт в цифровой экономике, директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Это будет для всех участников дополнительным инструментом коммуникации с аудиторией. В первую очередь в эту сферу пойдут крупные сети, которым, как правило, не хватает лидогенерации (поиска потенциальных заказчиков — прим. ред.) из традиционных источников», — отметил эксперт.

По словам бывшего директора особых направлений Telegram Антона Розенберга, стоимость платных сервисов в Telegram будет выше, чем у конкурентов. При этом для Дурова это станет выходом на новый рынок, так как нынешние пользователи уже научились решать свои задачи.

«Честно говоря, я вообще слабо верю в реальность этого плана. Сейчас Telegram существует на деньги, переоформленные под кредит у инвесторов TON. На то, чтобы рассчитаться с ними, у Дурова остается четыре-пять месяцев. То есть где-то к маю надо найти порядка полумиллиарда долларов», — пояснил Розенберг.

Он добавил, что каждый год на расходы необходимо зарабатывать еще сотни миллионов долларов. Такая задача нереальна для любой компании, считает эксперт. Для Telegram дополнительными ограничениями станут особенности архитектуры и маленькая команда разработчиков. Розенберг отметил, что расширить штат специалистов действующее руководство неспособно.

«В нынешнем виде команда Telegram может поддерживать работу мессенджера, но в крайне сжатые сроки выпустить качественный новый продукт, на мой взгляд, нереально. Так что я пока по-прежнему не вижу иного выхода, кроме продажи Telegram», — заключил он.