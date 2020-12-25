Родные убитой Соколовым аспирантки не станут обжаловать приговор

Родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко не станут обжаловать приговор историку Олегу Соколову. Об этом заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева. Она особо подчеркнула, что в ходе последнего судебного заседания историк ничего не сказал родителям убитой им девушки и не стал приносить извинений.

«Иногда смотрел на родителей, но так ничего и не сказал, не извинился публично. Он вел себя так, как человек, который сильно беспокоится за свою дальнейшую судьбу», — заявила Бакшеева.

Она подчеркнула, что родные Ещенко посчитали, что дочь им никто уже не вернет, но обжаловать приговор они не намерены.

«Конечно же, семье хотелось получить больше. Я даже видела в интернете — многие пользователи спрашивали, когда ему назначит пожизненное. Мы сделали со стороны обвинения все, что могли. Срок максимальный по этой статье», — отметила адвокат.

Бакшеева подчеркнула, что это первый визит родителей убитой аспирантки на суд над Соколовым.

«Они считали, что это некая их ответственность, что потом будут жалеть. Поэтому решение принято достаточно спонтанно», — сказала представитель потерпевших.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Как напомнила «Газета.ru», прокурор запрашивал 15 лет колонии строго режима, защита настаивала на восьми годах заключения. Сам Соколов говорил, что «хочет наказания» за случившееся.

Историка Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Долгое время он находился с молодой девушкой в отношениях. Согласно материалам уголовного дела, ученый выстрелил в сожительницу из обреза, а после задушил. Для того чтобы избавиться от тела, он распилил его и по частям выносил, чтобы утопить в Мойке. В один из таких походов он упал в воду. Когда его достали из реки, в рюкзаке нашли женские руки. Сам Соколов сначала признался в совершении преступления и заявил, что причиной стала ссора из-за ревности. Но на последующих заседаниях на вопрос о признании вины больше не ответил.