Напугавший людей памятник Аленке передали новому владельцу

По его словам, Акатов предложил передать Аленку ему на собрании, где приняли решение о сносе страшного памятника.

«Говорит, будет у меня богиней Варварой стоять. Мы предложили еще пугалом поставить на огороде», — пояснил Смольянинов.

Он отметил, что изначально памятник планировали установить еще в октябре. Но когда скульпторы представили результат своей работы, их попросили переделать. Но лучше монумент после дополнительного вмешательства не стал. Смольянинов отметил, что покрывало с памятника снимал оплативший установку директор фонда АТР. Когда он увидел результат, чуть не упал в обморок.

«Я до этого еще сказал, что это наш имидж и так далее, а потом увидел. В общем, хайпанули. Теперь шоколад „Аленка“ нехороший, некоторые Аленки стали менять имена», — подытожил он.

Статую Аленки установили в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого появился город Нововоронеж. Но монумент получился настолько страшным, что местные жители попросили его убрать. Вместо него на месте поставят памятную табличку.