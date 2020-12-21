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    21 декабря 2020, 18:12

    Напугавший людей памятник Аленке передали новому владельцу

    Анатолий Минкин

    Монструозный памятник Аленке из Нововоронежа забрал себе глава муниципального учреждения «Спортцентр» Сергей Акатов. Монумент станет памятником святой Варваре — защитнице от внезапной и насильственной смерти. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на автора инициативы установки памятника Бориса Смольянинова.

    По его словам, Акатов предложил передать Аленку ему на собрании, где приняли решение о сносе страшного памятника.

    «Говорит, будет у меня богиней Варварой стоять. Мы предложили еще пугалом поставить на огороде», — пояснил Смольянинов.

    Он отметил, что изначально памятник планировали установить еще в октябре. Но когда скульпторы представили результат своей работы, их попросили переделать. Но лучше монумент после дополнительного вмешательства не стал. Смольянинов отметил, что покрывало с памятника снимал оплативший установку директор фонда АТР. Когда он увидел результат, чуть не упал в обморок.

    «Я до этого еще сказал, что это наш имидж и так далее, а потом увидел. В общем, хайпанули. Теперь шоколад „Аленка“ нехороший, некоторые Аленки стали менять имена», — подытожил он.

    Статую Аленки установили в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого появился город Нововоронеж. Но монумент получился настолько страшным, что местные жители попросили его убрать. Вместо него на месте поставят памятную табличку.