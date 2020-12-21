Россия остановит авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса

Россия приняла решение приостановить полеты самолетов в Великобританию после того, как стало известно о появлении в за границей нового штамма коронавируса. Предположительно, он может быть заразнее на 70% по сравнению с уже известными. Этот штамм стал доминирующим в Лондоне. Его распознали также в Нидерландах, Австралии, ЮАР и Италии.

Перелеты в Соединенное Королевство уже прекратили Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония.

Теперь для жителей британской столицы, а также части Эссекса и Хартфордшира ввели новые ограничительные меры. Они будут действовать по крайней мере до 30 декабря. Людей попросили по возможности никуда не выходить из дома.

Новым штаммом коронавируса заразились уже тысячи людей в Великобритании. Их число растет. Пока нет никаких подтверждений, что этот штамм опаснее того, с которым уже знакомы в Соединенном Королевстве.