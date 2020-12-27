Советы пожилым людям перед прививкой от COVID-19 дали в Центре Гамалеи

Перед тем, как прививаться от коронавируса пожилым гражданам рекомендуется сделать ПЦР-тест и ставить вакцину, исходя из его результатов. Об этом заявил глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

«Накануне можно сделать тест на РНК, если он отрицательный, тогда сразу вводить вакцину без всяких проблем», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Бутенко, в целом между пожилыми и молодыми людьми нет больших различий. Аллергикам, например, вне зависимости от возраста, рекомендуется соблюдать осторожность при вакцинации.

Бутенко напомнил о выявленной аллергической реакции при вакцинации в Нью-Йорке и заявил, что таких пациентов в течение первых двух часов после прививки необходимо держать под контролем в медучреждении.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России. Вакцины развезли по всем регионам страны. Пока прививки делают врачам и учителям. Скоро получить бесплатный препарат сможет любой желающий. В течение января следующего года в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз «Спутника V». Производство препарата идет с опережением плана. На новогодних каникулах вакцинацию приостанавливать не будут.

26 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что ведомство одобрило применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет. Вакцину признали безопасной и эффективной.