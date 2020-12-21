Постапокалиптическая Аленка вернула Нововоронежу известность. Одних памятник ужасает, другие им гордятся

Необычный памятник Аленке открыли в Нововоронеже — у скульптуры жутковатое выражение лица. Из-за шуток памятник, а вместе с ним и Нововоронеж в одночасье стали известными, но теперь Аленку собираются сносить.

Накануне 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого сейчас стоит Нововоронеж, в городе открыли памятник Аленке. Легенда гласит, что деревенская девушка Аленка пошла искать место для нового села, вышла на поляну у ручья и решила, что именно здесь хорошо бы остаться жить. Там-то ее и убил разбойник. Люди все же решили, что село будет поставлено в том самом месте, которое выбрала девушка, и назвали поселение в ее честь.

Вид монумента к 250-летию основания села потряс многих: Аленка получилась довольно устрашающей. Пользователи Сети сразу начали шутить на этот счет. Не осталась в стороне и Ксения Собчак.

Ведомство быстро ответило. Собчак поблагодарили за пиар МИД и пообещали ей, как «лучшему SММ-волонтеру», шапку с изображением сталинской высотки, в которой расположено ведомство, и мешок с таким же изображением и надписью: «Берегите голову».

«Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово! Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея!» — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Визитная карточка города

Один из нововоронежцев, уроженец села Новая Аленовка Борис Смольянинов, рассказал местному телевидению, что Аленка для горожан — бренд, оберег и визитная карточка города.

«Приходите к Аленке, приносите ей цветы, назначайте тут свидания, загадывайте тут желания, возьмите друг друга за руку и помечтайте — и ваши мечты непременно сбудутся. Берегите Аленку, и Аленка будет беречь наш город», — сказал он.

У многих россиян мнение оказалось другим. «Глаза навыкат, нос огромный, фигура как у мужика. Чтоб оценить красу Аленки, не обойтись без коньяка», — пишет в Twitter Ада.

Одни предположили, что автор скульптуры учился на удаленке. Другие уверены, что это просто современная Аленка, которая «выросла, сделала пластику носа, накачала губы силиконом и надела линзы». Третьи предложили использовать жуткий памятник на благо отечества и следующую ракетную установку назвать ее именем.

Не оставили в стороне и любимую многими, уже не раз становившуюся объектом для юмористических переделок обертку шоколадки «Аленка», вспомнили сериал «Игра престолов» и ходоков, поразительное сходство с которыми нашли в памятнике нововоронежской Аленке. Не обошлось и без шуток про компьютерные игры и терминатора.

Нашлись шутки и на актуальную тему. Пользователь с ником IURII предположил, что так могло выглядеть лицо англичанки, привитой вакциной Pfizer. Вероятно, это отсылка к тому, что на днях одна из добровольцев, медсестра, привитая Pfizer, упала в обморок прямо во время разговора с журналистами о том, как проходила вакцинация.

Другие решили, что вакцина тут ни при чем, а Аленка на самом деле — памятник жертвам коронавируса.

Жители Новосибирска напомнили, что у них тоже есть своя странная «Аленка». Еще в 2019 году на Аллее друзей города появился памятник «Трое друзей и собака». Однако многие местные не оценили стараний авторов изваяния и начали называть скульптуру «Трое из гроба». Причинами стали странные лица друзей и платформа, на которой они стоят, действительно напоминающая гроб.

Вспомнили в Сети и другие неудачные памятники и реставрации.

Аленкина судьба

Сейчас Аленку уже решено демонтировать. Власти и инициативная группа считают, что вместо пугающего монумента лучше сделать простую памятную табличку. Но жители Нововоронежа с таким решением не согласны.

«Мы очень расстроены, потому что никогда про наш город никто не слышал, кроме как про атомную станцию. Памятники в городе появляются в достаточном количестве, но никакой они не несут ни культурной ценности, ни художественной, ничем не привлекают — никакого интереса. А вот Аленка никогда одна не стоит, около нее всегда есть люди», — приводит слова местных жителей издание „Подъем“.

И действительно, сейчас о нововоронежской постапокалиптической Аленке активно говорят в социальных сетях, с ней фотографируются, делают мемы и даже запечатлевают ее в новых художественных произведениях.

Однако памятник не поедет на свалку, его решил забрать к себе глава местного «Спротцентра» Сергей Акатов. Из Аленки он пообещал сделать Варвару — защитницу от внезапной и насильственной смерти. Также покровительствовать она сможет и овощам, ведь поставить ее предложили на огороде в качестве пугала.

«Говорит, будет у меня богиней Варварой стоять. Мы предложили еще пугалом поставить на огороде», — рассказал «Подъему» инициатор установки скульптуры Борис Смольянинов.

При этом, по словам мужчины, установку Аленки планировали еще на октябрь, но тогда решили ее сначала доработать. Но что-то пошло не так.

«Директор АТР, который давал деньги, когда снимал покрывало, чуть не упал. А я до этого еще сказал, что это, значит, наш имидж, а потом увидел. В общем, хайпанули», — заключил Смольянинов.