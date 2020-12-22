Кремль пообещал защищать интересы России на фоне санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы в свете принятых американцами ограничительных мер. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы будем защищать свои интересы должным образом», — заявил официальный представитель Кремля.
В санкционный список Минторга США вошли 103 компании из России и Китая. Они имеют отношение к вооруженным силам и теперь их экспорт ограничен. В перечне упомянуты Минобороны РФ и специальный летный отряд «Россия». В него также включили крупные предприятия из авиационной, космической и других отраслей.
В Роскосмосе назвали санкции Вашингтона незаконными и потребовали их немедленной отмены. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заметил, что меры навредят российско-американскому сотрудничеству в космосе.
Из-за введенных Евросоюзом санкций МИД РФ уже вызвал послов Германии, Франции и Швеции.