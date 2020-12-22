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    22 декабря 2020, 13:26

    Кремль пообещал защищать интересы России на фоне санкций

    Александра Ломейко

    Новые санкции, которые США ввели в отношении российского Минобороны и крупных промышленных предприятий, не останутся без ответа. Интересы страны в Кремле намерены защищать.
    Кремль пообещал защищать интересы России на фоне санкций

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы в свете принятых американцами ограничительных мер. Его слова привело РИА «Новости».

    «Мы будем защищать свои интересы должным образом», — заявил официальный представитель Кремля.

    В санкционный список Минторга США вошли 103 компании из России и Китая. Они имеют отношение к вооруженным силам и теперь их экспорт ограничен. В перечне упомянуты Минобороны РФ и специальный летный отряд «Россия». В него также включили крупные предприятия из авиационной, космической и других отраслей.

    В Роскосмосе назвали санкции Вашингтона незаконными и потребовали их немедленной отмены. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заметил, что меры навредят российско-американскому сотрудничеству в космосе.

    Из-за введенных Евросоюзом санкций МИД РФ уже вызвал послов Германии, Франции и Швеции.