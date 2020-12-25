«Британский» штамм коронавируса нашли в восьми странах Европы

Мутировавшую версию коронавируса обнаружили в восьми странах Европы. Властям и жителям нужно усилить эпидемические меры, чтобы предотвратить рост заражения. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202 012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — говорится в сообщении.

Клюге отметил, что сейчас важно для всех носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он не исключил, что мутировавшая версия возбудителя может больше поражать молодых людей.

Чиновник заявил, что всем необходимо сохранять бдительность, пока новый штамм не исследуют и не определят, насколько он опасен.

Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в декабре. Новый возбудитель оказался более заразный, чем его родственные версии. Власти страны ужесточили карантинные меры, а другие государства начали закрывать авиасообщение с королевством.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала распоряжение, по которому все прибывающие из Великобритании должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Документ вступит в силу в ближайшую субботу, 26 декабря.

Росавиация сообщила о приостановке регулярных и чартерных рейсов с Великобританией с 22 по 29 декабря.

Ведущий научный сотрудник центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru заявил, что разрабатываемая в центре имени Чумакова инактивированная вакцина способна защитить от всех штаммов коронавируса. Он пояснил, что в состав препарата входят все белки возбудителя, а значит иммунный ответ станет более полным.