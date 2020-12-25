Прибывших из Великобритании в Россию отправят в самоизоляцию

Исключением из этого правила станут экипажи воздушных судов. Цель постановления — предотвратить случаи заражения коронавирусом.

О мутировавшем возбудителе в Великобритании стало известно в декабре. Он оказался более контагиозным, чем обычный коронавирус, который распространился по всему миру. Правительство Королевства ужесточило карантинные меры, а страны начали закрывать границы для самолетов из Великобритании.

Как напомнил RT, Росавиация сообщила о приостановке регулярных и чартерных рейсов с Великобританией с 22 по 29 декабря.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в «британском» штамме коронавируса произошли незначительные мутации. Они не влияют на эффективность средств диагностики, лекарств и разработанных вакцин. Она отметила, что гражданам нужно и дальше соблюдать меры защиты и не паниковать.