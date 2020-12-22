Посол назвал санкции США против российских компаний деструктивными

Экспортные ограничения Минторга США в отношении российских компаний деструктивны. Такие действия американских властей еще больше ухудшают отношения между странами. Такое заявление сделала посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

По его словам, выйти из кризиса можно будет, если Штаты будут готовы строить отношения с Россией на принципах взаимного уважения и равноправия. Посол отметил, что Москва пока не видит такого стремления Вашингтона.

Министерство торговли США опубликовало список компаний, против которых введет санкции. В нем 45 российский и 58 китайских организаций. Они не смогут покупать американские товары и технологии. Ведомство не исключает, что это в дальнейшем в списке появятся новые названия. Пока же в него вошли «Иркут», «Оборонпром», Ростех, «Вертолеты России», «Сухой», «Туполев» и другие.