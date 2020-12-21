Пугающий памятник Аленке в Нововоронеже снесут

В Нововоронеже избавятся от монумента, который установили на днях. Памятник посвятили героине русского фольклора Аленке, однако в Сети ее сравнили со смертью.

Статуя появилась к 250-летию села, на месте которого образовался город. Об этом сообщило издание «Подъем».

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Новый арт-объект согласовали со старейшими жителями города, которые являются уроженцами села Новая Аленовка, сообщили местные СМИ. До них же донесли негативные отзывы о скульптуре, которую сравнивали со смертью.

На совещании инициативной группы, принявшей участие в создании монумента, было решено убрать памятник.

Вместо «Аленки» теперь хотят установить памятную табличку. Ранее глава города Николай Нетяга заметил, что монумент вышел не очень удачным. Нововоронежу и его старожилам статую подарили, не потратив на нее ни копейки средств из бюджета.

Если верить легенде, писал ТАСС, то 250 лет назад Аленка искала землю, чтобы поселиться на ней. Ей попались красивые места на берегу ручья, где и основали село. Судьба самой девушки сложилась трагично — ее убил разбойник.