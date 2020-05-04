Мишустин в больнице, вернувшийся Ким Чен Ын, более 100 тысяч зараженных в России. Неделя в фотогалерее

Начавшиеся майские праздники россияне встретили без особого энтузиазма. Большинство жителей отдыхало весь апрель, поэтому продление выходных дней до 11 мая встретили спокойно. Все из-за коронавируса, который продолжает заражать людей по всей земле. В том числе и российских министров. В мире потеряли Ким Чен Ына, но не надолго. Об этих и других главных событиях недели с 27 апреля по 3 мая — в фотогалерее «360».

Нерабочие майские

Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая режим нерабочих дней и постановил осуществлять в этот срок необходимые меры «по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Это означает, что сроки действия самоизоляции сдвинулись.

Также он обратился к правительству и потребовал, чтобы они начали разрабатывать план по снятию ограничений. Роспотребнадзор и кабинет министров представят свои предложения на рассмотрения президента 5 мая.

Рост числа зараженных

На этой неделе Россия преодолела психологический барьер в 100 тысяч зараженных коронавирусом. Но оказалось, что к следующему страшному «рекорду» мы понеслись еще быстрее. Для сравнения, утром 30 апреля количество выявленных случаев коронавируса в России было 106 498. Вечером 3 мая их число составляет уже 134 687. Средний прирост 10 тысяч зараженных людей за сутки.

Самое большое количество новых зараженных пришлось на Москву. В Оперативном штабе объяснили это тем, что ускорилась обработка тестов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город по выявляемости коронавируса среди населения вышел в мировые лидеры.

Между тем за несколько дней до начала нового пика России предрекали выход на плато.

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин попал в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом он сам признался в беседе по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пожелал ему скорее поправляться.

Временно исполнять обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Путин пообещал, что никаких кардинальных решений по экономической политике до возвращения Мишустина приниматься не будет. Сам премьер призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

Церковный суд Андрея Кураева

Известный своими неоднозначными заявлениями протодиакон Андрей Кураев остался без возможности проведения церковных служб и таинств. Его отстранил Патриарх Кирилл, которому не понравилась запись в блоге священника о своем умершем коллеге.

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы Александр Агейкин призывал не закрывать храмы на время пандемии. Однако он сам заразился коронавирусом и умер.

В тот же день Кураев написал в своем блоге весьма нелестные слова о покойном. Окончательное решение об отстранении Кураева должен принять церковный суд. Протодиакон уже успел назвать процесс «фикцией».

Возвращение Ким Чен Ына

Весь мир почти три недели гадал куда исчез лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Уже стали появляться слухи, что его нет в живых. Якобы он не перенес операцию на сердце.

Среди других версий была, что он отправил свой поезд в курортный город Вонсан, а сам спрятался в бункере в ожидании окончания пандемии коронавирусной инфекции. Спецслужбы разных стран через спутники действительно разглядели около Вонсана так называемый «поезд удовольствий» Ким Чен Ына.

Сторонники теории смерти северокорейского лидера говорили, что пост главы государства займет его младшая сестра Ким Е Чжон.

Но слухи не оправдались. 2 мая Центральное телевидение КНДР показало Ким Чен Ына живым и и здоровым. Он прибыл на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

«Бессмертный полк» пройдет онлайн

День Победы в этом году Россия встретит без традиционного парада, который перенесли на время, когда ситуация с коронавирусом улучшится. Однако акцию памяти «Бессмертный полк» все же проведут 9 мая. Сделают это в онлайн-режиме. Движение «Волонтеры Победы» сообщило, что трансляцию покажут более чем на 200 медиаэкранах Москвы, а также на сайте самой акции.

В Подмосковье создали единую онлайн-платформу, куда жители могут загрузить фотографии участников войны и их родственников, которые потом покажут на медиаэкранах.

«360» подготовил инструкцию, что нужно сделать, чтобы принять участие в акции.

Виктор Ан завершил спортивную карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион, победитель чемпионатов мира и Европы по шорт-треку Виктор Ан заявил, что уходит из большого спорта. Он объяснил, что полученные травмы не дают ему возможности поддерживать физическую форму.

Несмотря на то, что в прошлом году он хорошо выступил на этапах Кубка мира, спортсмен сказал, что на новый сезон он пойти не готов. Он ушел самым титулованным шорт-трекистом в истории.

Масочный режим в Подмосковье

С 12 мая в Московской области вводится обязательный масочный режим для всех граждан. Это значит, что появляться вне дома без маски запрещено. Это позволит сократить случаи заражения коронавирусом.

У многих заражение протекает в бессимптомной форме, но при этом они становятся рассадниками инфекции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ношение масок станет долгой историей. По его словам, когда человек будет появляться без средства защиты, то это будет дикостью.

С 12 мая без маски нельзя будет проехать в общественном транспорте, зайти в магазин или аптеку. За отсутствие маски могут даже оштрафовать на четыре тысячи рублей. Дефицита защитных средств в аптеках не будет. Подмосковье сформировало огромный пополняемый запас.

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