Ким Чен Ына показали в телеэфире на фоне слухов о смерти. Он бодрый и улыбается

Пропавший на три недели Ким Чен Ын жив и здоров. Центральное телевидение КНДР показало репортаж о его участии в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

На кадрах видно, что лидер Северной Корее в отличном расположении духа Он бодро гуляет по территории завода, курит и хохочет. Запись эфира разошлась по Сети.

Глава КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ высказали множество версий его исчезновения — от смерти до игры в прятки. Японский журналист Джиро Исимару предположил, что северокорейский лидер мог отправить свой поезд в курортный город Вонсан и сбить мировую общественность с толку. Сам же он якобы спрятался, чтобы переждать пандемию коронавируса в безопасном месте.

Власти КНДР утверждают, что а территории страны не выявили ни одного случая заражения. Северная Корея закрыла границу с Китаем на ранних стадиях вспышки 2019-nCoV, изолировала тысячи людей и отменила публичные мероприятия не дожидаясь разгула инфекции.