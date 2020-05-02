Пассажиров без маски с 12 мая не пустят в общественный транспорт Подмосковья

Она пояснила, что сейчас сотрудники ведомства вместе с представителями правоохранительных органов проверяют у пассажиров общественного транспорта QR-коды, которые позволяют им совершать дальние поездки. Такие рейды проводят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси.

Начиная с 3 мая пассажиров будут предупреждать о введении в регионе масочного режима и рекомендовать надеть на себя маску или респиратор. С 12 мая пассажира без средства защиты просто не допустят к проезду

«Мы призываем всех пассажиров носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов»», — подчеркнула Анна Кротова.

Обязательный масочный режим введут в Московской области, начиная с 12 мая. Всем жителям нужно надевать средство защиты при выходе из дома. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, всем придется привыкнуть жить и работать в новых условиях для собственной безопасности.

До окончания майских праздников ношение маски только рекомендовали. Но лучше их купить заранее и начать носить, чтобы привыкнуть. В аптеках сети сети «Мособлмедсервис» уже сформировали месячный запас масок.

С 12 мая следить за ношением масок жителями Подмосковья будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. Нарушителей ждет штраф 4000 рублей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что маски необходимы в общественных местах, так как у некоторых людей заражение коронавирусом протекает бессимптомно, но они сами являются источником распространения возбудителя. Маска и социальная дистанция позволят не заразиться.