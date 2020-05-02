Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили

По данным штаба, после подключения к проведению тестирования на коронавирус частных лабораторий за месяц количество проводимых экспертиз выросло в пять раз. В сутки проводится более 40 тысяч анализов.

Кроме того, увеличилась возможность перепроверки уже проведенных исследований на коронавирус. Если раньше был только один референс-центр, который подтверждал результаты анализа, то теперь их стало 14. Также за минувшую неделю в 10 раз увеличился объем проверок на антитела.

У пациентов с положительным результатом брался дополнительный мазок, который должен был показать, сохранился ли коронавирус в организме человека и представляет ли еще носитель опасность для окружающих. Эта мера позволила выявлять бессимптомных зараженных и принимать меры. Общее количество таких пациентов сейчас составляет половину от всех зараженных в Москве.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, город по выявляемости коронавируса среди населения вышел в мировые лидеры. Он отметил что угроза заражения пока только нарастает, поэтому всех жителей он попросил оставаться в самоизоляции и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

В Москве на сегодняшний день количество выздоровевших составило 6374 человека. Скончались 695 человек.