Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Как принять участие?

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в формате онлайн-трансляции. Принять участие в ежегодном мероприятии может каждый желающий.

«Это можно сделать через три ресурса. Нужно будет загрузить фотографию своего родного героя. Это можно сделать через сайт „Бессмертного полка России“, либо через сайт проекта „Банк памяти“, а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“», — рассказала «360» руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Во время трансляции фотографии будут показывать на более чем 200 медиаэкранах Москвы. Еще ее можно будет посмотреть в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России». Сама фотография будет состоять из двух частей: с одной стороны будет снимок героя с фамилией, именем и отчеством, а с другой — фотография человека, который предоставил информацию.

«Портал заработал, уже можно загружать фотографии», — добавила Амельченкова.

Проведение «Бессмертного полка» перенесли в Сеть из-за пандемии коронавируса. Ранее президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы. Новую дату торжества назовут после улучшения эпидемиологической ситуации.