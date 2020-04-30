Количество зараженных в России превысило 100 тысяч

Количество случаев заражения в России перешло стотысячный рубеж — всего 106 498. За последние сутки зафиксировано 7099 новых пациентов с COVID-19.

Все новые инфицированные уже находятся под наблюдением врачей в 85 регионах страны, сообщил оперативный штаб Москвы. Из них 39,9% поступили без каких-либо признаков заболевания COVID-19.

Самый большой прирост заразившихся за прошедшие сутки наблюдается в Москве — 3093 человека. На втором месте оказалась Московская область — 793. Подмосковные медики к 30 апреля провели уже 234 134 теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщил Роспотребнадзор.

В Петербурге прирост составил 336 пациентов, в Республике Дагестан — 158, а в Нижегородской области — 150.

За сутки скончался 101 пациент после заболевания COVID-19. Полностью вылечились и выписались из больниц 1333 человека.

Всего в России подтвердили 106 498 случаев коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло отметки в 1073. Выздоровевших насчитывается 11 619 человек.

Российские специалисты провели уже более 3,4 миллиона тестов на выявление коронавируса. Из них 194 тысячи исследований сделаны только за последние сутки, отметил Роспотребнадзор. Медики продолжают следить за состоянием здоровья 208 тысяч пациентов.

Все инфицированные находятся в медицинских учреждениях. Тесты на коронавирус проходят и те, кто с ними общался перед госпитализацией.

Днем ранее сообщалось о 99 399 заболевших COVID-19. Перед этим оперштаб называл цифру 93 558 заразившихся.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала инфекцию пандемией. На 13 марта вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды.

По всему миру страны стали закрывать свои границы и ограничивать жителей в передвижении. Почти весь мир сидит дома в изоляции. Отменились крупные мировые массовые мероприятия, в том числе Евровидение, чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Токио.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. С 15 апреля введен пропускной режим по передвижению на личном и общественном транспорте в Москве и Московской области. Электронные пропуска ввели уже и в других регионах страны. Президент Владимир Путин 28 апреля объявил нерабочим период до 11 мая и поручил правительству разработать шаги по постепенной отмене ограничительных мер.

Сейчас коронавирус обнаружен в 185 странах, по данным института Хопкинса. Больше всего от COVID-19 пострадали США — у них более миллиона зараженных и 60 316 жертв.