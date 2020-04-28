Горим и тонем раньше обычного. В России уже начался сезон паводков и лесных пожаров

Еще в конце необычно теплой зимы 2020 года россиян предупреждали, что эти аномалии не пройдут просто так. Сейчас сезон половодий и лесных пожаров уже начался. «360» разбирается, какие регионы уже пострадали от природных катаклизмов, а кому еще только предстоит встретиться с бедой.

В Министерстве природы России в этом году уже объявили, что лето будет аномально жарким — эксперты не отрицают, что страшные пожары на торфяниках, накрывшие всю страну дымом в 2010-м, могут повториться. Тогда пожары начались именно из-за аномально высоких температур.

Россия горит

Сейчас же в Сибири, например, температура днем поднимается до 35 градусов тепла, при том, что в Центральной России таких высоких температур нет. Но именно в Сибири начинаются лесные пожары — сейчас уже горит больше 60 тысяч гектаров леса, почти половина из них в Забайкальском крае. Огнем охвачены леса Бурятии, Тывы, Иркутской области и Красноярского края.

В регионах уже введен режим ЧС, все лесопожарные и спасательные службы работают над тушением пожаров. Сейчас основной причиной горения лесов называют человеческий фактор, но ветреная и сухая погода сохраняется и только увеличивает риски новых возгораний, не говоря уже о чудовищной скорости движения огня. И ни осадков, ни ослабления порывов ветра в ближайшие дни не ожидается.

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев рассказал «360», что лесные пожары начинаются в апреле, то есть раньше срока, уже несколько лет. В этом году, по его словам, первый огонь был зарегистрирован на территории Карачаево-Черкесии. При этом нынешняя ситуация, уверен Криво шеев, прежде всего связана с отношением местного населения.

На сегодняшний день все пожары, зарегистрированные на территории Российской Федерации, — это чисто человеческий фактор. Основное — это нарушение правил противопожарной безопасности, выжигание травяной растительности, которая потом заходит в лес Николай Кривошеев начальник ФБУ «Авиалесоохрана».

Но погодные условия сильно способствуют распространению огня — ветер, высокие температуры и бесснежные зимы высушивают деревья и траву, поэтому загореться они могут очень легко, особенно если человек неаккуратно обращается с огнем или, что хуже, намеренно поджигает траву.

«Казалось бы, коронавирус, люди должны быть дома, но статистика — вещь упрямая. В этом году пожаров опять больше, чем в прошлом. Это все-таки наша безалаберность, безалаберность наших жителей», — сказал Кривошеев.

При этом в зоне повышенного риска возникновения лесных пожаров традиционно остаются Дальний Восток, Сибирь и Урал, хотя, как отметил Николай Кривошеев, в этом году обнаружилось, что пожары стали рано появляться и на территории Южного федерального округа.

«Если мы раньше загорались на территории Дальнего Востока, а потом плавно шли на юг, то в этом году мы почти одномоментно во всех округах регистрируем лесные пожары», — заключил он.

Россия тонет

С паводками же, по словам главы МЧС РФ Евгения Зиничева, дело обстоит куда лучше. Глава ведомства заявил, что весеннее половодье в регионах России «проходит без осложнений».

«Начало процесса в этом году наступило раньше обычного, в большей части России на 10-15 дней раньше, поэтому паводковые события завершились в 44 субъектах РФ, в 34 они продолжаются, в семи еще не начались — это районы Крайнего Севера. В целом все проходит без серьезных проблем», — заявил он.

Но без сложностей, конечно, не обходится. С начала апреля активно жалуются на подтопления жители Хакасии, Кузбасса, Алтайского края. А в Иркутской области о первых половодьях заговорили уже в конце марта. Порядка 40 населенных пунктов уже отрезаны паводками, на местах налаживают пункты лодочных переправ.

Источник фото: Flickr.com/Vilma

Директор Гидрометцентра России, заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Сергей Борщ объяснил «360», что пока ситуация действительно остается в рамках нормы — на европейской части России даже ожидается меньший уровень половодий, чем обычно.

Но вот Южной и Юго-Западной Сибири повезло меньше. В районах Оби и Иртыша вода будет выходить из берегов сильнее обычного. «Это связано с тем, что накопились значительные запасы воды в снежных покровах в этих районах, почва увлажнена, хорошо промерзла, к тому же душно в этом году — это способствует подъему уровня воды», — добавил Борщ.

При этом сами по себе половодья — нормальное природное явление, считает Сергей Борщ. Оно обусловлено в большей части природными и климатическими факторами: количеством выпавшего за зиму снега, который с наступлением тепла растает и пополнит реки, с состоянием почвы. Также играет роль и погода — чем раньше теплеет, тем раньше реки начинают выходить из берегов и подтапливать населенные пункты.

В этом году, конечно, сроки близки к экстремально ранним, но это никогда не было фиксированной датой. Чем раньше температура воздуха переходит в сторону положительных значений, тем раньше начинаются половодья Сергей Борщ директор Гидрометцентра России, заведующий отделом речных гидрологических прогнозов.

При этом службы спасения уже активно готовятся к начавшемуся сезону — организованы круглосуточные дежурства в местах особенной опасности половодий. Кроме того, готовятся сотни пунктов временного размещения для людей, которые могут пострадать от ежегодных природных катаклизмов.