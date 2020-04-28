Горим и тонем раньше обычного. В России уже начался сезон паводков и лесных пожаров
В Министерстве природы России в этом году уже объявили, что лето будет аномально жарким — эксперты не отрицают, что страшные пожары на торфяниках, накрывшие всю страну дымом в 2010-м, могут повториться. Тогда пожары начались именно из-за аномально высоких температур.
Россия горит
Сейчас же в Сибири, например, температура днем поднимается до 35 градусов тепла, при том, что в Центральной России таких высоких температур нет. Но именно в Сибири начинаются лесные пожары — сейчас уже горит больше 60 тысяч гектаров леса, почти половина из них в Забайкальском крае. Огнем охвачены леса Бурятии, Тывы, Иркутской области и Красноярского края.
В регионах уже введен режим ЧС, все лесопожарные и спасательные службы работают над тушением пожаров. Сейчас основной причиной горения лесов называют человеческий фактор, но ветреная и сухая погода сохраняется и только увеличивает риски новых возгораний, не говоря уже о чудовищной скорости движения огня. И ни осадков, ни ослабления порывов ветра в ближайшие дни не ожидается.
Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев рассказал «360», что лесные пожары начинаются в апреле, то есть раньше срока, уже несколько лет. В этом году, по его словам, первый огонь был зарегистрирован на территории Карачаево-Черкесии. При этом нынешняя ситуация, уверен Криво шеев, прежде всего связана с отношением местного населения.
На сегодняшний день все пожары, зарегистрированные на территории Российской Федерации, — это чисто человеческий фактор. Основное — это нарушение правил противопожарной безопасности, выжигание травяной растительности, которая потом заходит в лесНиколай Кривошеевначальник ФБУ «Авиалесоохрана».
Но погодные условия сильно способствуют распространению огня — ветер, высокие температуры и бесснежные зимы высушивают деревья и траву, поэтому загореться они могут очень легко, особенно если человек неаккуратно обращается с огнем или, что хуже, намеренно поджигает траву.
«Казалось бы, коронавирус, люди должны быть дома, но статистика — вещь упрямая. В этом году пожаров опять больше, чем в прошлом. Это все-таки наша безалаберность, безалаберность наших жителей», — сказал Кривошеев.
При этом в зоне повышенного риска возникновения лесных пожаров традиционно остаются Дальний Восток, Сибирь и Урал, хотя, как отметил Николай Кривошеев, в этом году обнаружилось, что пожары стали рано появляться и на территории Южного федерального округа.
«Если мы раньше загорались на территории Дальнего Востока, а потом плавно шли на юг, то в этом году мы почти одномоментно во всех округах регистрируем лесные пожары», — заключил он.
Россия тонет
С паводками же, по словам главы МЧС РФ Евгения Зиничева, дело обстоит куда лучше. Глава ведомства заявил, что весеннее половодье в регионах России «проходит без осложнений».
«Начало процесса в этом году наступило раньше обычного, в большей части России на 10-15 дней раньше, поэтому паводковые события завершились в 44 субъектах РФ, в 34 они продолжаются, в семи еще не начались — это районы Крайнего Севера. В целом все проходит без серьезных проблем», — заявил он.
Но без сложностей, конечно, не обходится. С начала апреля активно жалуются на подтопления жители Хакасии, Кузбасса, Алтайского края. А в Иркутской области о первых половодьях заговорили уже в конце марта. Порядка 40 населенных пунктов уже отрезаны паводками, на местах налаживают пункты лодочных переправ.
Директор Гидрометцентра России, заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Сергей Борщ объяснил «360», что пока ситуация действительно остается в рамках нормы — на европейской части России даже ожидается меньший уровень половодий, чем обычно.
Но вот Южной и Юго-Западной Сибири повезло меньше. В районах Оби и Иртыша вода будет выходить из берегов сильнее обычного. «Это связано с тем, что накопились значительные запасы воды в снежных покровах в этих районах, почва увлажнена, хорошо промерзла, к тому же душно в этом году — это способствует подъему уровня воды», — добавил Борщ.
При этом сами по себе половодья — нормальное природное явление, считает Сергей Борщ. Оно обусловлено в большей части природными и климатическими факторами: количеством выпавшего за зиму снега, который с наступлением тепла растает и пополнит реки, с состоянием почвы. Также играет роль и погода — чем раньше теплеет, тем раньше реки начинают выходить из берегов и подтапливать населенные пункты.
В этом году, конечно, сроки близки к экстремально ранним, но это никогда не было фиксированной датой. Чем раньше температура воздуха переходит в сторону положительных значений, тем раньше начинаются половодьяСергей Борщдиректор Гидрометцентра России, заведующий отделом речных гидрологических прогнозов.
При этом службы спасения уже активно готовятся к начавшемуся сезону — организованы круглосуточные дежурства в местах особенной опасности половодий. Кроме того, готовятся сотни пунктов временного размещения для людей, которые могут пострадать от ежегодных природных катаклизмов.