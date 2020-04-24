На фоне информации о резком ухудшении состояния Ким Чен Ына, появилось предположение, что в случае его смерти Северную Корею возглавит Ким Е Чжон. Младшую сестру лидера КНДР давно называют его «правой рукой» и «вторым человеком в государстве». «360» разбирался, что известно о возможной преемнице Ким Чен Ына, и может ли женщина стать лидером в этой стране.

Японская газета Yomiuri со ссылкой на осведомленный источник рассказала, что в КНДР готовятся к смене лидера. По словам собеседника издания, который знаком с трехсторонними переговорами Южной Кореи, США и Японии, вероятным претендентом на роль главы Северной Кореи является младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон.

Источник заявил, что во время пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии в стране приняли внутренее решение — Ким Е Джон назначили преемником старшего брата. Именно она должна будет возглавить Северную Корею при чрезвычайной ситуации с ее нынешним лидером.

Власть перейдет к 31-летней женщине в случае смерти Ким Чен Ына, либо если он по какой-либо причине не сможет продолжать управление страной. По словам собеседника издания, партийные деятели и военные не раз получали поручения от Ким Е Джон, после того, как партия приняла это решение. Более того — в марте 2019 года она в первый раз выпустила официальное заявление.

«Чрезвычайная ситуация» близко?

Многие СМИ с 21 апреля начали писать о резком ухудшении здоровья Ким Чен Ына. По некоторым данным, сейчас он находится в критическом состоянии после опасной операции на сердце. Последний раз лидер Северной Кореи появлялся на публике 11 апреля, после чего пропустил несколько важных мероприятий.

Именно с ухудшением состояния лидера КНДР связывают увеличение политической деятельности его сестры. Однако официальных подтверждений слухам о болезни Ким Чен Ына нет. Администрация президента Республики Корея сообщила, что не располагает такими данными. Однако власти КНДР и СМИ Северной Кореи не спешат опровергать информацию. Все публикации выглядят так, будто никаких слухов о критическом состоянии лидера нет. Бывшего посол КНДР в Лондоне Тхэ Ен Хо заявил, что это необычно — раньше КНДР оперативно опровергала разные слухи.

СМИ других стран, в свою очередь, заполнили десятки статей с неподтвержденной информацией — они утверждают, что лидер Северной Кореи находится в коме, у него зафиксирована смерть мозга, а также — что он болен COVID-19.

Что известно о Ким Е Джон?

31-летняя сестра Ким Чен Ына занимает пост первого заместителя директора ЦК Трудовой партии. Вместе со своим братом она училась в Швейцарии и с тех пор постоянно поддерживала его в период управления страной.

Общественно-политическая карьера Ким Е Джон началась в 2011 году, после похорон их отца. С тех пор она постоянно появлялась на официальных мероприятиях в компании Ким Чен Ына, а в 2014 году Центральное телевидение Северной Кореи назвало ее «высокопоставленным чиновником страны».

По сообщениям западных СМИ, с октября того же года она стала отвечать за пропаганду и формирование культа Ким Чен Ына в стране. Кроме того, она является его официальным представителем в тех поездках, в которые глава КНДР не смог или не захотел ехать.

9 февраля 2018 года она возглавила делегацию Северной Кореи на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Это был первый случай, когда член правящей династии посетил Южную Корею — со времен окончания Корейской войны.Там она встретилась с президентом Южной Кореи и передала ему послание от Ким Чен Ына. В 2018 и 2019 году она же сопровождала Ким Чен Ына на саммитах с Америкой. В 2019 году Ким Е Джон избрали в Верховное народное собрание КНДР.

Все это показывает, что у Ким Е Джон есть шансы стать лидером Северной Кореи, если «чрезвычайная ситуация» все-таки настанет. Однако Северная Корея, несмотря на наследственное правление, остается шовинистической страной. Поэтому удержаться на посту главы КНДР женщине будет довольно трудно.

Кроме того, она — не единственный претендент на управление страной. У Ким Чен Ына есть еще и старший брат — он давно отказался от участия в политике, однако ситуация может изменится, если нынешний лидер умрет. После смерти отца 38-летний Ким Чен Чхоль претендовал на этот пост, но уступил его брату и ушел в искусство.

Эксперт сеульского Института политических исследований Асана Ко Мен Хюн в беседе с Foreign Policy предсказал вероятный сценарий развития событий. Он уверен, что Ким Е Джон будет управлять страной лишь до тех пор, пока ей на замену не найдут подходящего лидера-мужчину.