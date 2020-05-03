Больше 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число заразившихся выросло до 134 687.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Более половины новых случаев выявлено у тех, кто не имел каких-либо клинических проявлений болезни. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639. Летальных исходов теперь насчитывается 58.

Наибольший прирост по числу новых выявленных случае заражения зафиксирован в Москве — 5948, Подмосковье — 822 и Санкт-Петербурге — 295.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

По состоянию на 3 мая в России провели уже 4,1 миллиона тестов на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением сейчас остаются свыше 215 тысяч человек. Большинство регионов принимают меры, чтобы сдерживать распространение коронавируса. Так, в Подмосковье уже действует режим самоизоляции, а выходить на улицу можно только по уважительной причине. Для поездок на машине или общественном транспорте нужно получать электронные пропуска. С 12 мая в регионе нужно будет обязательно надевать маску перед выходом на улицу.

Пандемия коронавируса в 2020 году охватила почти весь мир. Сейчас ВОЗ насчитывает больше трех миллионов случаев инфицирования. 208 тысяч пациентов умерли от COVID-19. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.