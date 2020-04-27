Акцию «Бессмертный полк» не будут переносить с 9 мая. Она пройдет онлайн

Несмотря на перенос парада Победы и торжественных мероприятий, акция «Бессмертный полк» все-таки пройдет 9 мая. Шествие состоится в онлайн-формате.

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие „Бессмертный полк“ претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы движения «Волонтеры Победы».

Трансляцию будут проводить на более чем 200 медиаэкранах Москвы. Еще шествие можно будет посмотреть в online-кинотеатре OKKO и на сайте «Бессмертного полка России».

Ранее руководитель штаба подмосковного отделения движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов поддержал идею провести мероприятие дистанционно. Он рассказал, что в области уже создают единую онлайн-платформу. Жители смогут загрузить фотографии участников войны и их родственников, которые потом покажут на медиаэкранах.

Президент России Владимир Путин в средине апреля объявил о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк» из-за коронавируса. Пока в стране число инфицированных только растет. Сейчас заболевших COVID-19 насчитывается 87 147 человек.