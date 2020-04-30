США запретили криптовалюту Telegram. Детище Павла Дурова может разрушиться на глазах

Американский суд запретил Павлу Дурову запускать блокчейн-платформу TON. Теперь разработчик предлагает вернуть деньги инвесторам. Что будет с Telegram?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала новую криптовалюту Telegram ценными бумагами. В результате суд запретил передачу токенов Gram инвесторам. Вся сумма инвестиций составляет 1,7 миллиарда долларов — взамен инвесторам обещали перевести 2,9 миллиарда токенов после запуска блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Однако теперь запуск платформы откладывается на неопределенный срок. И если дело будет все же проиграно, Дуров планирует вернуть деньги инвесторам. План возврата средств уже озвучен: либо 72% сейчас, либо 110% через год, если ситуация не изменится.

Что такое TON и зачем это нужно?

Telegram Open Network — это многофункциональная даркнет-платформа со встроенным анонимайзером, позволяющим скрыть информацию о пользователе и компьютере от удаленного сервера (так же работает и мессенджер Telegram). Эта платформа должна служить для разработки приложений, при этом оплачивать сервис можно токенами Gram.

Telegram Дуров финансировал полностью из своего кошелька и заявлял, что готов инвестировать в приложение еще больше. При этом мессенджер фактически не приносит разработчику никакой прибыли, поскольку там нет платных услуг и не предполагается коммерческой рекламы.

Зачем же содержать, по сути, убыточный проект? Дело в том, что Telegram планировался как первый этап при создании полноценной новой платформы. Чтобы минимизировать преступную деятельность — например, торговлю оружием и наркотиками, — разработчики ввели Telegram Passport, который дает возможность по желанию хранить личные документы пользователя и при необходимости деанонимизировать его.

Что касается мессенджера, то благодаря ему можно набрать огромную пользовательскую базу, которая впоследствии перешла бы на TON. Кроме того, благодаря уже раскрученному бренду Telegram новая платформа вызывала бы гораздо больше доверия, чем если бы она создавалась с нуля.

Такая перспектива вызвала отклик у инвесторов — за один только первый этап в 2018 году Дурову удалось привлечь более 80 человек. Среди них были олигарх Роман Абрамович, генеральный директор Wirecard Ян Марселек, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, а также сооснователь компании «Вимм-Билль-Данн» и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили.

Что теперь будет с Telegram?

Сейчас Telegram оказался в сложном положении. Доказать SEC, что Gram — это криптовалюта, а не ценные бумаги, будет крайне сложно. Невысоко оценил шансы на выигрыш дела, в частности, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян: «Понятно, что юристы будут биться до последнего, но, если честно, перспектив в этом деле я не вижу».

При этом денег на разработку потрачено много, а теперь еще и долг перед инвесторами. И единственное, что остается, — это мессенджер, который не приносит прибыли. В этой ситуации разработчикам предстоит предпринять решительные меры. Павел Дуров уже заявил, что в случае проигрыша дела готов продать свою долю в Telegram, чтобы расплатиться с инвесторами.

Еще один вариант — это перевести TON на «легальную» платформу, отказавшись от использования криптовалют.

Вполне возможно, что механика Gram будет изменена на собственно платежный инструмент вместо квазиценных бумаг, чтобы соответствовать требованиям SEC Карен Казарян главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций.

И, наконец, может быть, Дуров все-таки решит как-то монетизировать мессенджер. Но главное сейчас — сохранить репутацию на рынке и не потерять инвесторов.