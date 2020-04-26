    26 апреля 2020, 01:11

    В РПЦ рассказали, как настоятель Елоховского собора заразился коронавирусом

    Кирилл Фролов

    Умерший от коронавируса настоятель Елоховского собора в Москве заразился еще до введения запрета для прихожан посещать церкви. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
    В РПЦ рассказали, как настоятель Елоховского собора заразился коронавирусом

    Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля. Спустя несколько дней в Русской православной церкви сообщили, что скончался протодиакон Елоховского собора Евгений Трофимов. Его смерть, предположительно, также наступила из-за заражения коронавирусом.

    «Александр Агейкин заразился, как и некоторые другие клирики, потому что работа священника связана с общением с людьми», — процитировало РИА «Новости» митрополита Илариона.

    Представитель РПЦ добавил, что карантин в Москве вводился не сразу: в какой-то момент богослужения с участием прихожан «продолжали совершаться, а вирус уже свирепствовал».

    «В этот момент отец Александр и заразился», — заявил Иларион.

    С 13 апреля в Москве и Московской области богослужения проводят без прихожан. Это требование главного санитарного врача столицы.