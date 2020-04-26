В РПЦ рассказали, как настоятель Елоховского собора заразился коронавирусом

Умерший от коронавируса настоятель Елоховского собора в Москве заразился еще до введения запрета для прихожан посещать церкви. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля. Спустя несколько дней в Русской православной церкви сообщили, что скончался протодиакон Елоховского собора Евгений Трофимов. Его смерть, предположительно, также наступила из-за заражения коронавирусом.

«Александр Агейкин заразился, как и некоторые другие клирики, потому что работа священника связана с общением с людьми», — процитировало РИА «Новости» митрополита Илариона.

Представитель РПЦ добавил, что карантин в Москве вводился не сразу: в какой-то момент богослужения с участием прихожан «продолжали совершаться, а вирус уже свирепствовал».

«В этот момент отец Александр и заразился», — заявил Иларион.

С 13 апреля в Москве и Московской области богослужения проводят без прихожан. Это требование главного санитарного врача столицы.