В РПЦ рассказали, как настоятель Елоховского собора заразился коронавирусом
Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля. Спустя несколько дней в Русской православной церкви сообщили, что скончался протодиакон Елоховского собора Евгений Трофимов. Его смерть, предположительно, также наступила из-за заражения коронавирусом.
«Александр Агейкин заразился, как и некоторые другие клирики, потому что работа священника связана с общением с людьми», — процитировало РИА «Новости» митрополита Илариона.
Представитель РПЦ добавил, что карантин в Москве вводился не сразу: в какой-то момент богослужения с участием прихожан «продолжали совершаться, а вирус уже свирепствовал».
«В этот момент отец Александр и заразился», — заявил Иларион.
С 13 апреля в Москве и Московской области богослужения проводят без прихожан. Это требование главного санитарного врача столицы.