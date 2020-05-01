Ношение маски станет обязательным в Подмосковье с 12 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории Московской области масочный режим. До 12 мая он будет носить рекомендательный характер, а затем станет обязательным.

До окончания майских праздников гражданам рекомендуется использовать маски и респираторы при поездках в транспорте, посещении магазинов и аптек. Те, кто не может по финансовым обстоятельствам приобрести себе маски, получат их на льготных условиях.

Также средства защиты органов дыхания нужно надевать на предприятиях и в медицинских организациях. С 12 мая эта норма станет обязательной.

До этой даты областной сети аптек нужно закупить необходимое количество масок. Частным сетям помогут их приобрести.

Отслеживать цены и не допускать картельных сговоров с необоснованным повышением стоимости губернатор поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы России.

В минувший четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут постепенно вводить масочный режим. Это значит, что каждый житель Подмосковья должен надевать средство защиты при выходе из дома. Глава региона пояснил что это необходимая мера, чтобы область, которая вышла на плато, добилась сокращения новых случаев заражения.

Андрей Воробьев поручил главам округов позвонить в аптеки и узнать о наличии масок. Их должно быть достаточное количество. Глава региона отметил, что следующий шаг, который предстоит совершить жителям, — это жизнь и работа в условиях новой системы личной безопасности. «Маска, я думаю, пришла к нам навсегда или почти навсегда», — отметил он.

До 11 мая включительно в Московской области действует режим повышенной готовности. Во время него жителям необходимо сохранять самоизоляцию. Для дальних выходов или поездок необходимо получить пропуска. Без них разрешается покидать дома, чтобы выкинуть мусор, выгулять домашнего питомца, посетить больницу или ближайшие аптеку и магазин.