Лето 2020 года будет аномально жарким. Эти советы помогут вырастить хороший урожай

Подмосковные дачники приступают к посевным работам на участках. Земля на грядках достаточно прогрелась, и уже можно сажать не только редиску и зелень, но и картофель с морковью. Синоптики говорят — лето будет аномально жарким. Рассказываем, как вырастить хороший урожай у себя в огороде в условиях экстремально теплой погоды.

Синоптики и метеорологи предупредили россиян об аномальной жаре летом 2020 года. Такой прогноз дали в Гидрометцентре, Минприроды и Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы. Сезон может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Некоторые эксперты не исключили повторения сценария 2010 года, когда из-за экстремальной жары Москву и область окутал смог от горящих торфяников.

Старт посевной

Уже сейчас в средней полосе можно сеять зелень и всевозможные овощные культуры, рассказала «360» председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова. Даже если ударят заморозки, до семечка в земле огорода они не доберутся. Рассаду теплолюбивых культур пора переселять в теплицы. Можно посеять семена помидоров и огурцов в открытый грунт, пока лучше прикрывать грядки пленкой на ночь.

«Эта зима была не снежная и без особых морозов. Земля сильно не промерзла, она достаточно теплая. Уже можно сажать все — картошку и морковь. А редиску тем более — это самый ранний весенний свежий овощ», — добавила Голосова.

С учетом обещанной жары в средней полосе можно посадить побольше овощей с длительным периодом вегетации — томатов, перцев, баклажанов, сообщила «360» агроном Маргарита Васильева. Этим летом у них будет больше шансов дать хороший урожай. Плюс в жару плоды накопят больше биологически активных веществ и будут крупнее, ярче, вкуснее и ароматнее, чем обычно.

Помидоры «бычье сердце». Источник фото: Рixabay

«Им для созревания нужно больше теплых дней. Минимальное количество дней до созревания томатов — 70, перцев и баклажанов — порядка 90-110. Если лето холодное, из-за недостатка температуры сроки начала плодоношения и созревания чуть сдвигаются. А при жарком — произойдет быстрее», — рассказала Васильева.

Этим летом можно рискнуть посадить перуанский, а не привычный изюмный физалис, гибриды арбузов и дынь, мускатную тыкву, которая, если лето в Подмосковье прохладное, бывает не такая сладкая и ароматная, как на юге. Кстати, острые сорта перца приблизятся по жгучести к тем, что вырастают в огородах на Кубани, а артишоки и бамия будут лучше плодоносить.

Выбор семян

Традиционно, напомнила Васильева, капусту выращивают в умеренных широтах, где практически никогда не бывает засухи и идут дожди. На юге в огородах сажают ранние сорта, поскольку при высокой температуре почвы тот же картофель вырастает мелким. Существуют специальные засухоустойчивые сорта, но это не означает, что их совсем не надо поливать. Но лучше сажать надежные, проверенные опытом и временем семена, выведенные для посадок в теплицах или на грядках.

Источник фото: Рxhere

«У огурцов это прежде всего такие старые гибриды „кураж“, „зятек“, „теща“ и более современные „князь владимир“, „крохотуля“. Преимущество гибрида перед сортом в том, что он получает от родителей ту или иную устойчивость и тем самым набор устойчивостей у них повышается», — поделилась Васильева.

В свой огород для грядок стоит выбрать ультраскороспелые помидоры «бетта», «биатлон», «бони м». А для теплиц — высокорослые помидоры. Главное — покупать устойчивые к болезням и вирусам семена и клубни у надежных сельхозпроизводителей.

Полив в жару

В жару самое главное огород обильно поливать. Растения с поверхностной корневой системой (огурцы) — ежедневно. Они, как и капуста, самые влаголюбивые обитатели огорода. Если полив будет скудным и редким, огурчиков будет мало и они будут горькими. А кочаны потрескаются, вырастут маленькими и сухими.

Клубневые растения — топинамбур и популярный у россиян картофель — нужно окучить, то есть присыпать отросшие вершки землей. До момента выкапывания процедуру придется дважды повторить. Тогда поливать картошку можно будет нечасто, но урожай все равно будет хорошим. Ведь клубневые растения и сами хорошо вытягивают влагу из почвы.

Источник фото: Рixabay

Поливать растения нужно не на солнцепеке, когда капельки воды, подобно лупе, обожгут листья и стебли, а рано утром или вечером. Да и влага быстро испарится из почвы и не дойдет до корней, пояснила Голосова. После полива корнеплоды лучше немного присыпать землей — так земля будет сохнуть медленнее.

«Если кто-то любит повторные посевы корнеплодов редиса и дайкона, а также пекинской капусты, придется следить, чтобы почва не пересыхала. И на начальных этапах тщательно поливать», — посоветовала Васильева.