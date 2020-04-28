Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил действие мер в связи с распространением коронавируса. Он также установил дни с 6 по 8 мая нерабочими.

Президент распорядился «осуществлять с 1 по 11 мая включительно меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», которые в разных регионах начали действовать с конца марта — начала апреля.

Это означает, что сроки действия самоизоляции были продлены до 11 мая. При этом глава государства призвал россиян не устраивать посиделки на майских праздниках.

Путин также постановил сделать дни с 6 по 8 мая нерабочими. Эти меры, как было и ранее, не распространяются на медработников, а также сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Также президент пообещал, что все отмененные праздничные торжества в честь Дня Победы будут обязательно организованы позже.