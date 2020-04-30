Скандальный протодиакон Кураев заявил, что предстоящий церковный суд является «фикцией»

«Это, на самом деле, изначально фикция», — отметил он, добавив, что не знает, пойдет ли на него. По его словам, разбирательство точно не состоится раньше снятия всех ограничительных мер.

Кураев также рассказал, ему могут «даже не прислать накануне никаких документов внятных», а суд имеет вес «собрания правления кружка филателистов».

«Ну, это разве имеет большое значение? Ну, был человек членом какого-то клуба, потом решили, что покрой его пиджака не соответствует уставу этого клуба. Ну и что — должна вся пресса, весь мир всерьез это обсуждать?» — спросил протодиакон.

Ранее Кураев в своем блоге оскорбительно высказался об умершем от коронавируса настоятеле Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине. Это заставило патриарха Кирилла издать указ, согласно которому Кураеву временно запрещается служить. Запрет будет действовать до рассмотрения этого поступка.