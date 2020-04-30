Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Президент пожелал ему поправляться. На свою должность Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Путин заявил, что подпишет указ в ближайшее время. Также он уточнил, что никаких кардинальных решений по экономической политике до возвращения Мишустина приниматься не будет.

Сам премьер призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

Михаил Мишустин занял кресло премьер-министра России 101 день назад. Он сменил на этом посту ушедшего в Совет безопасности Дмитрия Медведева.

До этого новый глава правительства занимался руководством Федеральной налоговой службой. После прихода в правительство он почти полностью поменял весь состав Кабинета министров.

Новому Кабинету министров пришлось работать в тяжелых условиях, с которыми до этого не сталкивалось ни одно правительство России. Из-за распространения коронавируса правительству пришлось принимать всевозможные меры, чтобы добиться баланса в сохранении экономики и введения карантинных мер для защиты населения.

Уже принято два пакета мер поддержки бизнеса и населения. На этой неделе Михаил Мишустин поручил разработать третий пакет, который представили сегодня. В частности, новый Кабинет министров увеличил пособие по безработице для тех, кто лишился своего места после закрытия предприятий. Для тех организаций, которые не стали сокращать работников, а просто отправили их по домам, предусмотрели беспроцентные кредиты на выплаты зарплат.

Мишустин указал, что по поручению президента Кабмин предусмотрел меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. «Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания — до 3 миллиардов рублей», — заключил Мишустин.

Медработники, которые занимаются лечением коронавируса, получили федеральные доплаты: от 80 тысяч рублей врачам, до 25 тысяч рублей водителям скорой помощи.

Ситуация с распространением коронавируса в России пока остается тяжелой. Сегодня количество зараженных превысило 100 тысяч человек. Прирост за минувшие сутки составил рекордные 7099 человек.

Всего диагноз подтвержден у 106 498 пациентов. 1073 человека скончались с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Для выявления носителей возбудителя российские специалисты провели уже 3,4 миллиона тестов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, только у пяти процентов среди всех зараженных болезнь в тяжелой форме, еще у 15% — в виде пневмонии. У остальных нет даже симптомов, но они опасны тем, что могут заразить других людей.

Над созданием лекарства и вакцины сейчас работают ученые всего мира. Единственным способом уберечь себя и своих близких от заражения остается самоизоляция.