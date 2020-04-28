Самый титулованный шорт-трекист оставил большой спорт. Почему Виктор Ан завершил блестящую карьеру

Многократный олимпийский чемпион Виктор Ан накануне объявил о своем уходе из большого спорта после 18 лет в шорт-треке. За это время он не только шесть раз брал золото на Олимпийских играх, 20 раз Ан побеждал на чемпионатах мира, и восемь — на чемпионатах Европы. Кроме того, он является восьмикратным обладателем Кубка мира. Почему спортсмен решил завершить блестящую карьеру, и какие его главные достижения — в материале «360».

Окончательное решение

О своем решении уйти из большого спорта Виктор Ан сообщил в открытом письме к болельщикам. По его словам, ему было все труднее поддерживать форму на фоне множества прошлых травм.

«Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт», — цитирует письмо спортсмена РИА «Новости».

Ранее Ан уже объявлял о завершении карьеры. Но он обрадовал поклонников, вернувшись в спорт перед сезоном-2019/2020. По его словам, в прошлом году он усердно работал и готовился к сезону, чтобы снова вернуться в спорт. В итоге ему удалось набрать хорошую физическую форму и выступить на этапах Кубка мира. Но сейчас, поделился Ан, он чувствует, что его текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон.

Главные достижения

Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хен Су) родился 23 ноября 1985 года в Южной Корее. В составе южнокорейской сборной он стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ан взял золото на Олимпиаде-2006.

Но уже в 2008 году спортсмен получил серьезную травму — перелом коленного сустава. Из-за этого он был лишен тренировок и стартов почти на год. Такой долгий перерыв ставил под сомнение его участие на Играх в Ванкувере в 2010 году. Вернуться в сборную Южной Кореи ему не удалось.

В 2011 году спортсмен получил российский паспорт, объявил о смене спортивного гражданства и изменил имя — Хен Су стал Виктором.

Уже на Олимпиаде-2014 в Сочи в составе сборной России Ан взял еще три золотые медали, а также бронзовую награду.

Виктор Ан — 20-кратный чемпион мира, экс-рекордсмен планеты на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. Кроме того, спортсмен является шестикратным абсолютным чемпионом мира (2003–2007 годов, 2014 год), и 8-кратным обладателем Кубка мира.

В сентябре 2018 года Виктор Ан заявил о завершении карьеры и уехал в Корею. Но через полгода спортсмен захотел вернуться. Однако старые травмы дали о себе знать и Ан вернулся к решению покинуть большой спорт.

«Без шорт-трека нет Ан Хен Су или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков. Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий. Я хотел бы от всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца», — написал спортсмен в открытом письме к болельщикам.

За свою карьеру Ан получил множество наград и невероятную любовь поклонников и болельщиков не только в Южной Корее и России, но и во всем мире. На сегодняшний день спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории.