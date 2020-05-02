Полицейские проследят за ношением масок в Подмосковье

Жители и гости Московской области с 12 мая должны надевать маски при выходе на улицу. Контролировать выполнение новых требований будут сотрудники полиции, ГИБДД и надзорных служб. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Нарушителей, которых поймают во время прогулки без маски, ждет штраф. Согласно подмосковному Кодексу об административных правонарушениях, отсутствие средства защиты попадает под нарушение режима повышенной готовности, который действует в регионе. По этой статье штраф составит четыре тысячи рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении масочного режима в регионе начиная с 12 мая. На время праздников жителям рекомендовали надевать маски и респираторы для выхода на улицу. Это время отвели для того, чтобы жители могли подготовиться к обязательному ношению средств защиты при выходе на улицу.

Андрей Воробьев пообещал, что дефицита масок в регионе не будет. Коммерческим и региональным аптекам окажут максимальное содействие по оптовой закупке необходимых средств защиты. Кроме того, волонтеры раздадут полмиллиона масок бесплатно.

Губернатор отметил, что этот шаг позволит сократить количество случаев заражения коронавирусной инфекцией и позволит жителям региона вернуться к нормальной и привычной жизни.

В Московской области действует режим повышенной готовности. Во время него жителям необходимо сохранять самоизоляцию. Для дальних выходов или поездок необходимо получить пропуска. Без них разрешается покидать дома, чтобы выкинуть мусор, выгулять домашнего питомца, посетить больницу или ближайшие аптеку и магазин.

Решение региональных властей о введении масочного режима одобрила и поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала это необходимой мерой, так как у половины зараженных коронавирусом людей заболевание проходит бессимптомно, но при этом они могут заразить окружающих.