Раскрыта вероятная причина пропажи Ким Чен Ына

«Я не думаю, что он мертв — если бы это было так, было бы намного больше признаков его смерти», — заявил изданию японский журналист Джиро Исимару.

Собеседник подчеркнул, что северокорейский лидер мог отправить свой поезд в курортный город Вонсан, чтобы сбить мировую общественность с толку, так как за движением состава можно наблюдать из космоса. А сам спрятался, чтобы переждать пандемию коронавируса.

КНДР закрыла границу с Китаем на ранних стадиях вспышки коронавируса, изолировала тысячи людей и с самого начала отменила публичные мероприятия. Власти Северной Кореи утверждают, что на территории страны не выявили ни одного случая заражения.

Несколько дней назад СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына, который не появляется на публике с 11 апреля. Одно японское издание предположило, что главе Северной Кореи сделали операцию на сердце и он находится сейчас в вегетативном состоянии.