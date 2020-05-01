Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом в России удалось существенно снизить. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — сказала в эфире Первого канала Скворцова. Ее слова приводит РИА «Новости». При этом глава ФМБА уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

Количество тестов на коронавирус в России, по словам Скворцовой, существенно наращивается. Сейчас их проводят порядка 160 тысяч в сутки. ФМБА делает около 15 тысяч от общего количества.

Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. Общее количество зараженных уже больше трех миллионах зараженных. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США. Следом за Штатами идут Испания и Италия.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь после COVID-19 сейчас смогли свыше 11,6 тысяч граждан.