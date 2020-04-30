Путин подписал указ о назначении исполняющего обязанности премьер-министра России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы Кабмина.

Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Ранее действующий премьер-министр Михаил Мишустин сообщил главе государства, что он заразился коронавирусом. Мишустин предложил временно назначить на свое место первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин с предложением Мишустина согласился.

Президент также добавил, что никаких кардинальных решений по экономической политике не будет приниматься до возвращения Мишустина.

Сам премьер призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

Из-за распространения коронавируса правительство России принимает всевозможные меры, чтобы добиться баланса в сохранении экономики и введения карантинных мер для защиты населения.

Сейчас принято два пакета мер поддержки бизнеса и населения. Ранее на этой неделе Михаил Мишустин поручил разработать третий пакет. Его представили сегодня. В частности, увеличено пособие по безработице для тех, кто лишился своего места после закрытия предприятий из-за пандемии. Для организаций, которые не стали проводить сокращения среди своих сотрудников, а отправили их по домам, предусмотрены на выплаты зарплат беспроцентные кредиты.

Медработники, занимающиеся лечением пациентов с подтвержденным коронавирусом, получили федеральные доплаты. Врачам — от 80 тысяч рублей и до 25 тысяч рублей — водителям скорой помощи.

Прирост зараженных в России за минувшие сутки составил рекордные 7099 человек. Таким образом, общее число граждан с подтвержденным тестом на коронавирус достигло 106 498.