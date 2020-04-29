Патриарх Кирилл отстранил от церковной службы протодиакона Андрея Кураева

В тексте говорится, что запрет на служение вводится из-за публичного оскорбления настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы Александра Агейкина в день его смерти.

Также патриарх отметил, что на Андрея Кураева ему и раньше поступали жалобы.

Пока запрет на служение носит временный характер. Окончательное решение о возвращении протодиакона примет епархиальный церковный суд.

Настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы Александр Агейкин выступал против закрытия храмов на время сложной эпидемиологической ситуации.

При этом он всегда уточнял, что предупреждал прихожан о том, что они могут заразиться. Священник умер 21 апреля. По данным СМИ, врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

Андрей Кураев на смерть коллеги отреагировал на своей странице в LiveJournal, где назвал его «карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».