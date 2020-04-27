Рост цен на перелеты заметили в России. Без ограничений из-за COVID-19 они могут стать еще выше

Цены на билеты ведущих российских авиаперевозчиков выросли по сравнению с мартом почти в два раза. Речь идет о рейсах из Москвы в 15 крупнейших российских городов. Стоимость своих услуг повысили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. По мнению экспертов, даже если власти снимут ограничения из-за коронавируса, цены вырастут еще больше.

«Золотые» билеты

Внимание на рост стоимости авиабилетов на апрель–май с вылетом из Москвы обратила внимание газета «Ведомости». Самыми доступными по цене рейсами «Аэрофлота» на конец апреля и май оказались Краснодар и Минеральные воды. Стоимость одного билета составляет 5,9 тысячи рублей. При этом в марте улететь в эти города можно было за 2,8 тысячи рублей.

Билет на самолет до Санкт-Петербурга тоже прибавил в цене с 2,3 тысячи рублей до 4,9 тысячи рублей. Также выросла стоимость на рейсы из Москвы в Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Омск и Сочи. На 50−80% выросли цены на билеты в Ростов-на-Дону, Казань, Самару, Иркутск и Тюмень. Самая низкая прибавка в 10% оказалась на рейсы до Новосибирска.

Также на два весенних месяца повысили цены S7, «Уральские авиалинии» и Utair. При это последний перевозчик стал самым бюджетным — у него цены ниже, чем у остальных.

Неправильный подсчет

Тарифы на авиаперевозки в феврале и марте традиционно ниже, чем в апреле и мае, поэтом сравнивать стоимость билетов по месяцам нельзя. Нужно смотреть прошлогодние тарифы, чтобы получить корректный результат. Об этом в беседе с «360» заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

При этом он отметил, что в этом году на формирование цен на авиабилеты повлияла пандемия и попытки государства бороться с распространением заболевания.

С конца марта российским авиакомпаниям запретили совершать международные полеты. Исключением стали только рейсы для возвращения застрявших за рубежом туристов.

Тогда же начал падать спрос на перелеты внутри страны. Так как большая часть авиапарка продолжила летать, то компании начали снижать тарифы, чтобы дать пассажирам стимул купит билет.

При этом Олег Пантелеев отметил, что цены, которые авиакомпании предлагали на полеты марте, были для них убыточны. Но из-за обилия перевозчиков они были вынуждены демпинговать. Введение карантинных мер по всей стране привело к тому, что россияне потеряли всякий интерес к полетам.

Сейчас постоянно пользуются самолетами только те, кто не может не полететь. Перевозчики начали выравнивать баланс спроса и предложения путем повышения цен. По словам эксперта, новые тарифы вполне сопоставимы с прошлым годом.

«Предложение сократилось — цены пришли в соответствие. Если даже предложение будет сокращаться, из-за того, что какие-то авиакомпании вообще прекратят полеты, то цены снова вырастут», — пояснил Олег Пантелеев.

Он подчеркнул, что в случае отмены всех ограничительных мероприятий в связи с пандемией стоит ждать значительного роста цен на билеты на российские курорты в пиковые месяцы: июль и август. Оценить уровень повышения цен эксперт затруднился. Он пояснил, что это зависит от того, сколько перевозчиков доживут до этого момента.

Право на цены

Авиакомпании при установке тарифов определяют баланс между спросом и предложением, но при этом у них есть полное право повышать цены на билеты. Об этом заявил «360» главный авиаэксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

«Если есть монополия, то есть регулируемые тарифы,. Все остальные цены, если они не связаны картельным сговором, если компании ведут себя честно и не злоупотребляют доминирующим положением, то они вправе устанавливать любые цены», — отметил эксперт. В нынешней ситуации перевозчики действуют исходя из того, чтобы компенсировать свои затраты.

При этом, по словам эксперта, размер помощи государства в данный момент недостаточен, чтобы сохранить всех существующих перевозчиков.

Министр транспорта России Евгений Дитрих подготовил новые меры поддержки для всей транспортной системы России. По данным «Коммерсанта», соответствующий документ он направил главе правительства Михаилу Мишустину. Часть мер по гражданской авиации власти уже согласовали. В частности, речь идет о выделениии 9,3 миллиарда рублей для покрытия недополученных доходов за февраль и март. Еще 2,1 миллиарда рублей получат аэропорты.

Среди новых мер поддержки министр Дитрих предложил направить три миллиарда рублей Государственной транспортной лизинговой компании чтобы снизить платежи авиакомпаний за самолеты, разрешить перевозчикам в течении двух лет вместо денег за билеты на отмененные рейсы рассчитываться с пассажирами ваучерами. Насколько помогут эти меры сказать невозможно.