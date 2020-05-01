Преступная халатность или полное равнодушие? В России все чаще допускают глупые ошибки на баннерах к Дню Победы

Несмотря на самоизоляцию из-за коронавируса, в России готовятся к 75-летию Великой Победы. В городах появляются праздничные баннеры, некоторые — с грубейшими ошибками. По мнению военных историков, это говорит о недостатке образования и равнодушии к подвигам предков в ходе Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы улицы Нижнего Новгорода «украсили» поздравительные баннеры. Но вместо иллюстрации, демонстрирующей подвиг местных солдат, дизайнеры использовали фотографию Монумента героям Волжской флотилии. Этот памятник установили в честь моряков и речников, участвовавших в Гражданской войне.

Внимание общественности на эту ошибку обратила экскурсовод Виктория Азарова. После поднятой шумихи баннеры демонтировали. А городские власти заявили, что владелец конструкций не согласовывал их размещение с администрацией.

Баннер «Таганрог — город воинской славы» разместили на стене местного социально-культурного центра «Приморский». Но жители обнаружили, что в фотоколлаж попало два снимка армии вермахта. На одном был запечатлен немецкий танк, на втором — марширующие музыканты. Как пояснили в городской администрации, занимавшийся его подготовкой сотрудник работал на удаленке и ошибся. Плакат оперативно сняли, а директору «Приморского» и его заму влепили выговор.

В расположенном в ХМАО городе Мегионе исторических ляпов не допускали. А вот орфографическую ошибку сделали, пропустив букву «д» в слове «праздником». Растяжку сняли, представители местного «Дворца искусств», ответственного за ее размещение, назвали ошибку «технической», сообщило Ura.Ru.

Пренебрежение подвигом предков

Подобного рода ошибки в самом деле всплывают ежегодно, подтвердил «360» эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов. В их профессиональной среде даже есть шутка о дизайнерах, из года в год допускающих ляпы на плакатах к 9 Мая. Ведь в основном все зависит от человека, который на этапе верстки сверяет надписи и фото с «исторической правдой».

Причина появления ошибок, по его мнению, кроется в недостатке образования и знания истории страны, а также в некоем равнодушии. А получается, что участникам процесса создания и производства плакатов по большому счету все равно, что на них изображено.

«Из безответственности и халатности следует преступное отношение к нашей исторической памяти и пренебрежение тем подвигом, который совершили наши предки в ходе Великой Отечественной войны. Потому что, если мы на каждом углу будем размещать нацистский танк вместо нашего, то разговоры о фальсификации истории, о сносе памятника Коневу в Чехии, что люди пытаются пересмотреть историю, уколоть нас [ни к чему не приведут]», — заявил Буранов.

Никто не требует от граждан углубленных знаний. Но если человек не знает, например, модификации советских или немецких танков, а должен выбрать фото, он должен звонить профессионалам. Сотрудники общества не раз предлагали компаниям, госучреждениям и органам власти свою помощь в проверке баннеров.

«На мой взгляд, многие выполняют свою работу просто халатно. У нас есть научный отдел в РВИО, где сидят военные историки, которые прекрасно в этом разбираются и помогут найти, как на самом деле выглядели наши танки, чтобы мы не видели немецких „Тигров“ или солдат. Мы готовы это сделать, вопрос в том, что не все об этом знают», — заключил Буранов.