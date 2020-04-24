Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» предложило перевести памятную акцию на онлайн-формат в условиях пандемии. Каждый год она находит большой отклик у жителей. Так, в 2019-м участниками шествий в России стали свыше 10,5 миллиона человек.

«Но желание граждан почтить память героев, пройдя плечом к плечу единым маршем с фотографиями своих предков, ничем не заменить. Поэтому, как сказал президент, марш Бессмертного полка, как и другие мероприятия, обязательно состоится, когда угроза коронавируса точно отступит», — сказал руководитель штаба подмосковного отделения движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов.

Уже создают единую онлайн-платформу. На ней автоматически формируется видеоряд из фотографий участников войны и их родственников. Жителям понадобится загрузить информацию на портале «Бессмертного полка России».

Необходимо заполнить анкету и добавить фотографии — свое и ветерана. Это также можно сделать и на сайте проекта «Банк Памяти», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Трансляцию покажут на медиаэкранах страны, разных online-платформах и портале «Бессмертного полка».

Президент России заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в связи с пандемией. Торжественные мероприятия состоятся, когда угроза коронавируса отступит.