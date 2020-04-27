Многократный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил травмами, которые не дают поддерживать необходимую физическую форму.

Спортсмен рассказал, что в прошлом году усердно работал и готовился к сезону, чтобы снова вернуться в спорт. В итоге Ану удалось набрать хорошую физическую форму и выступить на этапах Кубка мира.

«Тем не менее я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон», — сказано в открытом письме олимпийского чемпиона. Текст опубликовало РИА «Новости».

Ан добавил, что испытывает боль в колене, из-за чего приходится проходить лечение и реабилитацию после соревнований. Все это отнимает время от тренировок. Кроме того, появились и другие травмы, мешающие поддерживать нужную форму.

«Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел», — пояснил спортсмен.

Победитель Олимпиады поблагодарил тех, кто помогал ему на протяжении профессиональной карьеры. Он сказал слова благодарности сотрудникам команды, друзьям и президенту Союза конькобежцев России Алексею Кравцову.

«Спасибо российским болельщикам за постоянную поддержку. И спасибо моей семье, которая все это время была рядом со мной. Один я бы никогда не смог добиться чего-либо», — заключил спортсмен.

Виктор Ан родился 23 ноября 1985 года в Южной Корее. Свою страну он представлял на соревнованиях до 2011 года, а затем стал выступать за Россию. Ан — самый титулованный шорт-трекист в истории. Он стал шестикратным олимпийским чемпионом и абсолютным чемпионом мира.