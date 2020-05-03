Маска станет постоянным предметом гардероба для россиян так же, как это сейчас происходит в Азии. Появляться без средства защиты в публичных местах после снятия ограничений станет неприлично. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Наша жизнь по-прежнему будет прекрасна, если мы будем думать головой и беречь друг друга. Ходить без защиты, в публичных местах без маски будет в дальнейшем просто дико и нелепо. В Азии — в Китае, Японии — маски уже элемент одежды, гардероба», — ответил Андрей Воробьев на вопрос о том, какие изменения произойдут в жизни после снятия ограничений.

С 12 мая в Московской области начинает действовать правило об обязательном ношении маски при выходе из дома. Средство защиты и соблюдение дистанции позволят сократить количество случаев заражения коронавирусом. У многих людей заражение протекает абсолютно без всяких симптомов, но при этом они становятся переносчиками возбудителя. Через них коронавирус может перейти на их родных, близких или просто посторонних людей.

Ношение масок станет долговременной мерой. Андрей Воробьев уже заявлял, что всем придется научиться жить в новых условиях для того, чтобы обеспечить безопасность себе и тем, кто нас окружает.

На все майские праздники, до 11 числа включительно, ношение маски — это только рекомендация. Но жителям лучше начать привыкать к этим средствам защиты уже сейчас. С 12 мая без маски нельзя будет войти в магазин или аптеку, воспользоваться общественным транспортом. Следить за тем, чтобы жители не выходили из дома без масок, будут сотрудники полиции и ГИБДД. Тех, кто появится в общественных местах без средств защиты, ждет штраф четыре тысячи рублей.

Дефицита масок в регионе нет. В аптеках сети «Мособлмедсервис» сформировали постоянно пополняемый запас, чтобы каждый житель Подмосковья смог приобрести себе маску.

Заслуженный врач России Сергей Дорофеев в беседе с «360» заявил, что масочный режим разорвет цепочку заражений. Он призвал всех надеть маски, чтобы не создавать возможности коронавирусу передаваться другим людям. Врач подчеркнул, что надеется на сознательность граждан.

О том, почему маски важны сейчас для каждого человека, который ждет окончания пандемии, — в материале «360».